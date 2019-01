⚡️ Bon Plan : Wolfenstein II : The New Colossus sur Nintendo Switch à 39€ au lieu de 50€

Faites de la place pour Blazko !

Les nazis, c'est pas encore fini !

S'il est arrivé sur PS4, Xbox One et PC en 2017, Wolfenstein II: The New Colossus n'est sorti qu'en juin dernier sur Nintendo Switch. Ce portage a été réalisé par le studio Panic Button et peut bien évidemment être joué n'importe où grâce à la fonction nomade de la machine. Attention tout de même, un téléchargement supplémentaire est obligatoire, même avec la version physique du titre. Au total, il vous faudra environ 23 Go d'espace libre pour pouvoir accueillir le jeu (l'achat d'une carte MicroSD est ainsi envisageable).Pour le reste, Wolfenstein II vous permet une nouvelle fois d'incarner le redoutable William B.J Blazkowicz, directement après les événements de. Dans cette réalité alternative, les nazis ont gagné la Seconde Guerre Mondiale et ont donc envahi les États-Unis. Avec l'aide de la résistance, ce héros qu'est Blazko le Barjo devra sillonner le pays pour tuer cet envahisseur redoutable. Vous devrez vous rendre au Texas, à la Nouvelle-Orléans, au Nouveau-Mexique et même sur Vénus pour accomplir cette mission difficile.C'est donc une longue et explosive campagne solo qui est proposée dans cet épisode. Le gameplay est très nerveux, le monde regorge de documents passionnants à lire et la réalisation de cette version Switch est largement à la hauteur. Un incontournable pour tous les amateurs de FPS ! Les nazis n'ont qu'à bien se tenir !