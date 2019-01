🔥 Bon Plan : Xiaomi Mi 8 Lite 64Go à 204,70€

Xiaomi Mi 8 Lite

OS : Android

Android Ecran : 6,26 pouces

6,26 pouces CPU : Snapdragon 660

Snapdragon 660 GPU : Adreno 512

Adreno 512 RAM : 4 Go

4 Go Stockage : 64 Go

64 Go Batterie :

Fréquences 4 G : FDD-LTE: B2/B5: 850/B8: 900 /B3: 1800/B1: 2100/B7: 2600/B4: 1700/B20: 800/B28 ; TD-LTE: B38: 2600/B40: 2300

Modifié le 02/01/2019 à 16h12

Téléphone grand format avec son écran 6,26 pouces FHD+ doté d'une définition de 2280 par 1080 pixels, le Xiaomi Mi Lite 8 s'articule autour d'un processeur Snapdragon 660 AIE Octa Core. Le smartphone est doté de 4 Go de RAM, ainsi que d'une capacité de stockage interne de 64 Go. Concernant les appareils photo, le Mi 8 Lite est équipé d'un objectif en façade à 24 millions de pixels, et un double objectif à l'arrière de 12 + 5 millions de pixels. Le smartphone propose de nombreuses options de retouche des clichés, notamment pour les portraits.Pour profiter de cet article au prix indiqué dans notre bon plan vous devrez être rapide ! En effet, le Xiaomi Mi 8 étant un smartphone très apprécié notamment pour son excellent rapport qualité/prix, les stocks risquent de fondre comme neige au soleil.