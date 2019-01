⚡️ Bon Plan : Clé USB 3.0 Sandisk CZ600 64Go à 11,90€

Simple d'utilisation et très élégante

Cette clé USB 3.0 offre un transfert de données 10 fois plus rapide que celui des modèles 2.0. La vitesse de lecture s'élève à 30 Mo/s et la vitesse d'écriture atteint les 15 Mo/s. Bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser ce produit sur un port 2.0, mais le transfert sera plus lent. La réduction d'aujourd'hui concerne la clé avec une capacité de stockage de 64 Go. Elle arbore un design très élégant tout en étant très ergonomique. Vous pouvez profiter de la livraison gratuite grâce à eBay et vous avez 30 jours pour retourner l'article si vous n'êtes pas satisfait.