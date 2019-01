⚡️ Bon Plan : Coffret Blu-Ray Batman The Dark Knight à 12,50€

Un grand pouvoir implique... Ah non ! Ce n'est pas celui-là !

Le coffret en question comprend les trois films réalisés par Christopher Nolan : Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises . Au total, vous aurez accès à environ 7h35 de fiction pour un prix dérisoire. De nombreux bonus sont également inclus dans les cinq Blu-Ray du pack. Sachez que vous pouvez profiter d'une livraison gratuite si vous décidez de retirer votre article en magasin. La Fnac propose aussi la livraison à domicile à partir de 2,79€.