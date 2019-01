🔥 Bon Plan : Nintendo Switch à 259€

Une console au catalogue bien rempli et à l'avenir radieux

Le pack comprend donc la dernière console en date de Nintendo, avec sa paire de manettes Joy-Con rouge fluorescent et bleu néon. En plus de pouvoir la placer dans son dock afin de jouer sur un écran, vous pouvez bien évidemment transporter la machine partout avec vous. Tous les titres peuvent être joués durant vos déplacements. Vous pourrez ainsi apprécier de tester The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate ou encore Super Mario Odyssey n'importe où !En cette années 2019, la Switch accueillera bon nombre de jeux prestigieux au sein de son catalogue. Ainsi, vous pourrez apprécier de retrouver Samus dans Metroid: Prime 4, gérer votre village dans Animal Crossing et vivre une épopée aussi drôle qu'effrayante dans Luigi's Mansion 3. Bien entendu, d'autres éditeurs de renom, comme Bethesda Softworks ou même Activision, sortiront également leurs plus grandes licences sur la console hybride de Nintendo cette année.La Switch vendue par eBay est garantie pour une durée d'un an. Sachez aussi qu'elle est livrée avec un adaptateur pour les prises européennes. Vous pourrez ainsi la recharger dans n'importe quel pays du continent durant vos vacances. Enfin, vous pouvez être remboursé sous 30 jours si vous décidez de retourner la console à son expéditeur.