⚡️ Bon Plan chez Udemy : la formation AngularJS pour 9,99 euros

Udemy, l'un des leaders mondiaux de la formation en ligne, vous propose un tarif très préférentiel à 9,99 euros pour apprendre à utiliser ces langages de programmation de plus en plus prisés par les développeurs web.Les 8 heures de cours en vidéo ainsi que les différentes ressources contenues dans la formation vous permettent d'appréhender les règles de base de la programmation avec AngularJS, et de mettre en pratique ces connaissances avec la réalisation d'un prototype d'interface web. Les différents exercices permettent également de créer un serveur web et un service de messagerie fonctionnel.Cet enseignement s'adresse à. Il leur permettra de perfectionner leurs connaissances sur ces technologies mises au point par Google et utilisées sur nombre de sites web modernes.Les vidéos de cours sont accessibles à la demande et en HD 1080p afin de ne rien rater des différents exposés réalisés par le formateur. A la fin du parcours, un certificat de fin de formation vous sera remis par Udemy afin de faire valoir vos connaissances auprès de votre employeur ou lors d'un entretien d'embauche.Pour débuter 2019 avec la bonne résolution de vous perfectionner en développement web, la plateforme vous permet d'accéder à cette formation pour un prix de seulement 9,99€, un tarif valable pour une durée très limitée (jusqu'au 8 janvier). N'attendez plus afin de vous inscrire à cette formation créée par Rudy Nappée pour apprendre les rudiments indispensables d'AngularJS et Node.js, et améliorer la qualité des sites web sur lesquels vous allez travailler au cours de l'année.