🔥 Bon plan : Forfait Free mobile 50Go à 8,99€ jusqu'au 1er janvier 2019

Comme bon nombre de ses concurrents, Free affiche ce forfait 4G pour moins de 10 euros à coup de prolongations en série. L'offre en question est donc valable jusqu'aumais vous aurez surement autre chose à célébrer ce jour là entre amis ou en famille. Rappelons à nos lecteurs que l'abonnement Free mobile illimité 50 Go s'affiche à 8,99 euros par mois pendant 1 an puis passera à 19,99 euros par mois la deuxième année d'abonnement. Cette formule étant sans engagement, vous pourrez facilement en changer à la fin de la première année.Cet abonnement vous permettra de bénéficier des appels, SMS et MMS en illimité vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte), de quoi souhaiter une bonne année à tous vos contacts. Et si vous avez la chance de vous trouver en Europe et dans les DOM pour le réveillon, l'offre vous permettra également de passer vos appels, SMS et MMS sans surcoût vers la France ainsi que d'une enveloppe roaming de 3Go pour accéder à vos réseaux sociaux.En cette fin d'année 2018, Free propose aussi des réductions sur ses abonnements, la petite dernière de la gamme sortie début décembre.et vous octroiera une connexion haut débit ADSL2+ (l'offre n'étant pas éligible à la fibre) ainsi que les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont France métropolitain et les DOM.pour un Internet très haut débit pouvant atteindre (en fibre optique) jusqu'à 1 Gb/s en débit descendant, et 400 Mb/s en débit montant. La formule inclue pour ce prix les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 destinations.Enfin l'abonnement, soit plus de 25 euros de réduction par rapport aux 44,99 euros habituellement affichés. La formule inclue l'internet très haut débit via la fibre, une offre TV et vidéo à la demande grâce à la TV by Canal et cerise sur le gâteau : un lecteur Blu Ray ainsi qu'un NAS intégré d'une capacité de stockage de 250 Go.N'oubliez pas non plus de jeter un œil à la promotion sur la(avec Netflix inclus) valable pour les 100 000 premiers abonnés. Cette réduction de 10 euros par mois sur le prix annoncé dans la conférence de lancement vous donnera accès à une Freebox de nouvelle génération dotée d'une connexion très haut débit à la fibre de 1Gb/s en descendant et des appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 destinations.