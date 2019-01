⚡️Bon Plan chez Udemy : la formation IA pour 9,99 euros

Une formation tout sauf artificielle

Un contenu riche pour un petit prix

L'intelligence artificielle n'est plus de la science-fiction mais une réalité concrète, présente partout autour de nous dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne. Et alors que les premiers dispositifs disposant d'IA sont en train d'investir nos salons, comme les enceintes connectées, les entreprises technologiques travaillent sur de nouveaux systèmes tirant parti de l'apprentissage automatique.La plateforme Udemy, leader de la formation en ligne, propose dès à présent une plongée dans l'univers de l'intelligence artificielle, afin d'en apprendre les principes de base et pouvoir faire valoir ses compétences déjà recherchées par de très nombreuses entreprises dans le monde.La formation créée par Hadelin de Ponteves, Kirill Eremenko et Charles Bordetse se compose de 12 articles et de vidéos de cours pour une durée totale de 14 heures. Les domaines d'application abordés sont nombreux, et passent de la conduite autonome à la résolution de problèmes à l'aide de l'intelligence artificielle en passant l'apprentissage automatique.Les cours dispensés ne demandent aucun pré-requis et sont très didactiques, même si vous n'avez jamais approchés les langages de programmation. Le but est de vous donner les clés de compréhension de ces nouvelles technologies et la méthodologie pour réaliser des projets utilisant l'IA.Cette formation bénéficie d'un tarif très préférentiel, à 9,99€ seulement durant une durée très limitée. C'est une offre à ne pas rater pour commencer l'année 2019 en acquérant de nouvelles compétences indispensables à l'avenir dans votre parcours professionnel.