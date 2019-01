⚡️Bon Plan chez Udemy : la formation Unity pour 9,99 euros

Apprenez le développement de jeux vidéo en quelques dizaines d'heures

Une formation complète pour quelques euros seulement

Le développement de jeux vidéo est une activité qui se développe année après année, suivant l'évolution sans interruption de son industrie. Malheureusement, les écoles apprenant les métiers du jeu vidéo sont encore trop peu nombreuses pour les créatifs souhaitant mettre leur talent au service des jeux de demain.Pour imposer sa patte aux prochaines expériences gaming, il est d'abord nécessaire de maîtriser les outils de programmation. Grâce à Udemy, vous allez pouvoir appréhender les différents aspects de la programmation en C#, et maîtriser le moteur de jeu Unity.Unity est un moteur utilisé sur toutes les plateformes, PC, consoles de salon et smartphones et très prisé par les développeurs. Il a notamment été utilisé pour des titres au succès mondial comme Pokemon Go, Hearthstone ou encore Super Mario Run.Cette formation de Jean-Philippe Parein (Développeur Unity3D) propose 40 heures de cours en vidéo, ainsi que 3 articles complets afin de concevoir des environnements et des animations dans le moteur de jeu. Le cursus offre une vue complète du moteur, de son installation à la compilation des jeux selon la console ou le système d'exploitation sur lesquels ils seront proposés. Entre les cours, des exercices pratiques sont proposés afin de commencer à développer quelques jeux simples et mettre en pratique les compétences acquises.Pour une durée très limitée, la formation est proposée à un prix exceptionnel de 9,99€. Elle est accessible après l'achat en illimité et un certificat sera délivré en fin de formation, d'une durée de 40 heures environ, sans compter les exercices pratiques.N'hésitez pas à cliquer dès maintenant, cette offre promotionnelle n'est disponible que pendant quelques jours seulement.