🔥 Bon Plan : iPhone 7 Noir 32 Go à à 387,18€ chez Amazon

Un iPhone 7 neuf à ce prix là, on aurait pu facilement penser qu'il s'agit d'une offre en reconditionné sur un , que nenni ! Ce n'est pas parce que la fiche produit indique la mention "Amazon's Choice" que c'est un iPhone reconditionné,(également en Prime si vous avez l'abonnement adapté) donc pas de mauvaise surprise de ce côté là.Rappelons à nos lecteurs que ce smartphone de la 10e génération de la gamme iPhone est sorti en 2016 est doté. Sa puce A10 Fusion ainsi que les dernières versions d'iOS vous offrira une navigation confortable et rapide et des performances encore très élévées au regard du marché actuel.Pour bénéficier de ce concentré d'Apple, il vous suffira de vous rendre sur Amazon et faire les quelques clics nécessaires, pour peu qu'il soit encore en stock (au moment où nous écrivons cette actualité, il en reste 22 ça va donc partir très vite).