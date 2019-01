⚡️Bon Plan chez Udemy : la formation Python pour 9,99 euros

Tout savoir sur la programmation en quelques heures seulement

Pour tous les niveaux et tous les budgets

Le développement informatique est aujourd'hui un domaine d'expertise très important et recherché par les entreprises. Les sociétés recherchent en permanence des développeurs afin de les accompagner dans leur transition numérique et l'élaboration de leurs logiciels.Mais les bases de la programmation peuvent sembler obscures pour les néophytes, et c'est là qu'intervient Udemy. Avec 30 millions d'utilisateurs à travers le monde, la plateforme américaine met en relation des élèves des formateurs, avec une vraie méthodologie et un suivi complet sur plusieurs semaines.La formation Python pour débutants propose d'apprendre les bases du langage de programmation, ainsi que des exercices sous forme de mini-jeux. Le cours comprend 7 articles mais aussi et surtout 7,5 heures de vidéo pour apprendre à son rythme le développement.La formation est accessible à des élèves n'ayant absolument aucune notion en informatique. Thibault Houdon, le formateur, offre une introduction aux bases du développement logiciel avant d'entrer progressivement dans les subtilités du langage Python.À la fin du programme, Udemy délivre un certificat de fin de formation qui pourra être présenté à vos clients ou à vos employeurs.La formation Udemy Python pour débutants est disponible dès à présent pour le prix de 9,99€. L'offre est bien entendu limitée dans le temps et il vous faudra faire vite pour profiter de ce tarif exceptionnel.