⚡️ Bon Plan : Trottinette électrique Xiaomi M365 Blanche à 349€

Roulez jeunesse !

Cette trottinette, blanche vendue et expédiée par Amazon, peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Lorsque vous utiliserez le régulateur de vitesse, elle pourra atteindre les 18 km/h. Au total, la batterie tient sur environ 30 km et il faut compter environ 5 heures pour la recharger totalement. Notez qu'elle est équipée d'un châssis en aluminium et que les phares possèdent une puissance de 1,1 W avec une portée de 6 mètres. La trottinette peut rouler sur de nombreuses surfaces comme le ciment, les marches de moins de 1 cm de hauteur ou même sur les bosses. Enfin, sa charge maximale s'élève à 100 kg.