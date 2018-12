🔥 Bon Plan Noël : Abonnement Shadow + Trackmania en promo à 30€ par mois

Comment ça marche ?

Comment en bénéficier ?

Pour rappel à nos lecteurs, Shadow est un service de PC dématérialisé qui permet de disposer chez soi d'unmais sans l'équipement hardware nécessaire pour ce type de configuration pour gamers.. Il vous faudra tout de même vous munir d'un PC ou MAC (un smartphone peut aussi être utilisé) et si possible une connexion par Fibre pour pouvoir accéder au service dans les meilleurs conditions. Les mises à jour se font quant à elles à distance sans aucune intervention sur votre matériel ou vos logiciels.Seuls les abonnés trimestriels ou annuels dans leur dernier mois d'engagement peuvent quant à eux profiter de cette promotion, et ce à partir du 18 décembre., tant que vous resterez client actif. A noter que vous êtes libre de vous désabonner à tout moment.Pour récupérer votre clé d'activation au jeu Trackmania² Stadium, vous devrez vous connecter sur votre espace client puis sur le site Maniaplanet après avoir préalablement créer un compte. Et le tour est joué !