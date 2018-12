⚡️ Notre sélection de 4 packs consoles Xbox One S à partir de 249,99€

C'est déjà Noël chez Microsoft

Le pack Xbox One S 1 To + Forza Horizon 4 à 249,99€

Le pack Xbox one S 1 To + Battlefield à 249,99€

Le pack Xbox one S 1To + Minecraft Creators à 249,99€

Le pack Xbox one S 1 To + Shadow of the Tomb Raider à 249,99€



Avec les packs de cette sélection de consoles Xbox One S concoctée par l'équipe Clubic Bons Plans, vous devrez normalement trouver votre bonheur, que vous soyez plutôt fan des jeux Forza Horizon 4, Minecraft Creators, Battlefield V ou encore Shadow of the Tomb Raider il y en a pour tous les goûts. A noter que tous les packs contiennent 1 console d'une capacité de stockage de 1 To, 1 manette et 1 jeu.