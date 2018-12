🔥 Bon Plan : Enceinte Bluetooth TaoTronics VAVA à 41,99€ avec le code VASK002D

Puissante comme VAVA

Enceinte et batterie à la fois

L'enceinte mobile TaoTronics est avant tout un accessoire puissant pour diffuser votre musique dans des environnements larges et bruyants. Avec ses deux haut-parleurs de 8W chacun, l'appareil délivre un son ample, chargé en basses et profond qui fera le bonheur de vos amis.Sa puce Bluetooth 4.0 compatible aptX vous permet de diffuser de la musique de qualité CD depuis votre smartphone ou votre tablette et de profiter de fichiers audio riches sans perte de qualité. L'enceinte vous permet de coupler deux appareils en même temps afin de passer de l'un à l'autre sans coupures. Idéal pour laisser un ami jouer au DJ le temps d'une soirée et de reprendre la main au moment opportun.Côté conception, VAVA est résistante aux éclaboussures, certifiée IPX5. Elle sera protégée même en utilisation au bord d'une piscine ou à la plage. Son autonomie est de 10H avant recharge. Petite fonctionnalité très appréciable : elle peut également faire office de batterie de secours si votre smartphone est à plat. Branchez-le dessus et le tour est joué ! Elle de plus compact et légère et se fera discrète dans votre sac de voyage pour l'emporter partout avec vous.Tant de qualité, mais à quel prix ? Un tarif très doux grâce au géant Amazon qui propose aujourd'hui une belle réduction de 30% grâce au code VASK002D, proposant ainsi ce concentré de technologie à seulement 41,99€ ! Il est plus que grand temps de préparer vos soirées de 2019 avec cette enceinte portable puissante et à l'excellent rapport qualité/prix.