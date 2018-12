⚡️ Bon Plan Noël : Canon PIXMA TS 8150 à 99€ (soit -60,99€)

L'imprimante polyvante à prix Canon

Un cadeau en bonus

. Son écran tactile et son interface soignée vous permettra d'imprimer, numériser et scanner tous vos documents en quelques clics. La gestion des réglages est simple et vous pourrez la connecter facilement à un smartphone, une tablette ou un ordinateur grâce à sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth. L'imprimante Canon PIXMA TS8150 vous permettra également d'imprimer vos photos à partir d'une carte SD en l'insérant directement dans la fente prévue à cet effet.. L'autonomie annoncée est de 170 pages, ce qui devrait être largement suffisant dans la plupart des usages professionnels ou familiaux. Deux réservoirs de papier viennent également agrémenter la panoplie de fonctionnalité de cette PIXMA vous permettant ainsi de choisir le papior le plus adapté selon vos besoins. Petit plus : l'application mobile CANON Print sur iOS et Android vous permettra de piloter vos impressions en quelques clics depuis votre smartphone ou tablette.Et comme c'est Noël, Canon offre en bonus une réduction de -20% sur le papier photo brillant extra II 4 × 6 po (10 × 15 cm) Canon PP-201 - 50 feuilles si vous l'achetez en bundle avec la PIXMA. Même si vous avez déjà été bien gâté en ce jour de Noël, ne manquez pas ce bon plan chez Canon Store.