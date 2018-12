🔥 Bon Plan Noël : Canon PowerShot SX730 HS à 279€ (économisez 58.99€)

Un compact à tout faire

A un prix Canon

Dans la gamme des appareils compact, le Canon PowerShot SX730 HS est un très bon choix à la fois pour sa polyvalence mais aussi pour sa précision dans les prises de vue. Sa grande qualité d'image vous permettra de l'utiliser partout, que ce soit en voyage ou dans l'obscurité grâce à. Ses dimensions réduites feront de lui un compagnon de voyage idéal pour celui ou celle qui ne souhaite pas s'encombrer d'un reflex et de ses objectifs. A noter qu'il est doté un zoom x40, idéal pour les prises de vue à distance, et cela sans impacter la qualité de vos clichés.Il est aussi équipé d'une captation vidéo en Full HD 60 images/seconde assisté par un logiciel permettant de capturer vos séquences avec fluidité et respect des couleurs. Le modevous permettra une mise au point immédiate de votre photo ou vidéo qui pourront être transférés directement en Wi-Fi ou en Bluetooth (aucun câble n'est nécessaire).Pour Noël,, soit une réduction de 59.88€ sur le prix habituellement observé. Avec levous pourrez redécouvrir les joies de la photo en haute qualité à un prix plus que raisonnable.