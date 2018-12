⚡ Bon Plan : les CrazyBaby earbuds à 44,86€ pour Noël

Des écouteurs réellement sans fil

Les Air Nano à prix mini



Les Air Nano sont inspirés des AirPods d'Apple, et proposent une expérience entièrement sans fil. Les deux écouteurs Bluetooth se placent dans les oreilles sans gêne et les embouts intra-auriculaires permettent une excellente tenue dans le conduit auditif. L'autonomie est de trois heures en écoute, mais il est possible de les recharger rapidement grâce à leur boite de rangement à induction qui leur offre entre cinq et neuf heures supplémentaires d'utilisation.Les écouteurs sont extrêmement compacts et se glissent dans une poche ou un sac sans vous prendre de place. Ils seront particulièrement adaptés aux sportifs ou aux voyageurs ne voulant pas s'encombrer d'un casque audio. Nous avions réalisé à sa sortie un test complet des Air Nano, que nous vous invitons à consulter pour plus de précisions sur la qualité sonore de ces écouteurs.Pour bénéficier de cette offre et d'un prix très intéressant sur ces écouteurs bluetooth de dernière génération, il vous faudra passer par la boutique en ligne Amazon. Les Air Nano bénéficient déjà d'une réduction de 33% sur leur prix initial mais CrazyBaby souhaite aller encore plus loin pour vous permettre de profiter d'un son précis et sans contraintes.Avec le, vous obtenez une nouvelle ristourne de près de 22€, pour un prix de 44,88€. Et cette réduction,, s'applique sur tous les coloris disponibles puisque les Air Nano sont déclinés en 10 teintes différentes, pour coller parfaitement à vos goûts et couleurs préférées.