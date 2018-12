🔥 Promos Noël et vente privée : prolongation des offres Free mobile et Freebox

Free from desire

Poulet Free

Comme tous ses petits camarades, Free à décidé pendant les fêtes de nous gratifier de promotions sur ses forfaits téléphoniques, dans l'espoir de nous attirer dans ses filets. Jusqu'au 25 décembre prochain, vous pourrez ainsi découvrir le. Ce forfait sans engagement vous permettra donc de bénéficier de 50 Go à tarif réduit, sachez toutefois qu'au bout d'un an, il reprendra son tarif initial qui est de 19,99 euros par mois. N'oubliez donc pas de surveiller votre date d'engagement pour ne pas avoir de mauvaise surprises une fois la facture arrivée.Comme la plupart des forfaits actuel, celui que nous vous présentons aujourd'hui vous permettratant que vous êtres en, France. Lors de vos déplacment en Europe et dans les DOM, vous pourrez aussi utiliser votre forfait pour les appels, SMS et MMS en direction de la France, et pourrez aussi utiliser vos gigas de la même manière. Prenez toutefois garde à votre consommation, la facture pouvant s'élever rapidement en cas de dépassement.Rappelons aussi à nos lecteurs,, celle ci vous permettant. Pour cela, vous devrez vous inscrire préalablement au site Vente-privée.com.Pour aller avec cette promotion sur le forfait 50 Go, Free propose aussi de nombreuses offres sur ses différentes Freebox. L'abonnement à. Ce forfait à une durée d'engagement d'un an, et vous pourrez bénéficier d'un internet haut débit enSL2+ ainsi que d'appels illimités vers la France et plus de 110 destinations si vous décidez de vous inscrire.Vous pourrez aussi découvrir deux offres supplémentaires avec. En optant pour ces forfaits, vous obtiendrez un internet très haut débit pouvant atteindre des vitesses de 1 Gb/s en débit descendant, et 400 Mb/s en débit montant. Les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 destinations sont bien évidemment inclus, et la Freebox Révolution vous permettra en plus d'obtenir les appels illimités vers les mobiles, ainsi qu'une offre TV très complètes grâce à la Freebox TV et la TV by Canal. La Freebox Mini 4K pour sa part vous proposera pour sa part une offre Android TV.Pour finir, sachez que Free propose aussi en ce moment. Les 10000 premiers abonnés pourront en effet obtenir l'abonnement à 29,99 euros par mois au lieu de 39,99 euros normalement. Cet abonnement avec un an d'engagement vous permettra de découvrir le dernier boitier de Free et un connexion à la fibre 1 Gb/s. Les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 destinations sont aussi à l'ordre du jour, tout comme la télévision, qui débarque avec un abonnement à Netflix inclus.