⚡ Bon Plan : plafonnier Xiaomi à 53,28€ avec le code GBLED120701

Une promo lumineuse

Passez facilement à l'ère de la Smart Home

Comparatif : les meilleurs objets connectés Depuis quelques années, l'idée de rendre son habitat « intelligent » connaît un intérêt croissant auprès du public.Un nombre croissant d'objets du quotidien sont concernés et cela crée des confusions.Faisons le point pour y voir clair. Découvrez notre comparatif des meilleurs objets connectés

Éclairez votre intérieur de façon intelligente avec notre bon plan du moment. Commercialisé aux environs de 80€ en temps normal, le plafonnierpasse àseulement. Vous réalisez ainsi 30€ d'économies sur ce matériel connecté de qualité.Pour en profiter, une seule condition : rentrer le codelors de la validation de votre commande. Hâtez-vous, cette promotion ne durera pas longtemps !Par l'intermédiaire de sa marque Yeelight, le constructeurmarche clairement sur les plates-bandes des géants Philips et Osram pour ne citer qu'eux. Pour ça, la marque asiatique fait ce qu'elle sait faire de mieux : des équipements de qualité à prix cassés.Le plafonnier connecténe déroge pas à la règle. Pour moins de 55€, vous aurez ainsi accès à unprogrammable via votre smartphone ou une télécommande.Tout ou presque est paramétrable, de la température de l'éclairage à son intensité. Choisissez des scénarios prédéfinis ou créez les vôtres grâce à la. Installable en moins de 5 minutes, ce plafonnier connecté est idéal pour faire des économies d'électricité et rentrer dans le monde de la domotique à moindres frais !