⚡ Bon Plan : Xiaomi Mi Pad 4 à 191.78€

Vente flash sur la tablette Xiaomi

Caractéristiques techniques de la Mi Pad 4

Si la tablettevous intéresse, c'est le bon moment pour craquer. Afin de fêter l'arrivée de Noël, le site d'import chinois Gearbest effectue une vente flash qui fait passer le prix de l'ardoise àau lieu de 219€ en temps normal.Il faudra cependant faire vite pour en profiter puisqu'il n'y a que 50 pièces disponibles. La vente flash durera pendant un peu plus de 11 jours encore, ou jusqu'à épuisement des stocks.Si la tablette Xiaomi Mi Pad 4 arbore un look très proche de l'iPad d'Apple, elle n'en reste pas moins une. Son écran IPS de 8? FHD+ la rend idéale pour le multimédia.Le SoC Snapdragon 660 avec 3 Go de RAM assure un confort maximal pour les tâches du quotidien comme la navigation web ou le streaming de vidéos par exemple. Mais là où la petite tablette se démarque, c'est par l'absence de lecteur d'empreintes digitales. Xiaomi fait en effet le pari de laet ça fonctionne très bien !Comme toujours, la partie logicielle est assurée parchère au constructeur chinois. On trouve donc des options à foison au sein d'un système graphiquement très proche d'iOS. Pour moins de 200€, cette tablette est une vraie petite bombe qui perpétue la longue lignée des Mi Pad avec brio.