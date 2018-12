⚡ Bon Plan : HUAWEI P20 Lite à 221€

80€ d'économies sur le Huawei P20 Lite

Spécifications techniques

Pour obtenir le meilleur prix sur le, il faut se tourner vers l'import. Pour ça, c'est le site chinois Gearbest que nous recommandons pour son sérieux et ses tarifs abordables.Le smartphone qui nous intéresse est ainsi en vente flash àseulement. Un super prix sachant qu'on trouve le P20 Lite au tarif officiel de 299€ dans notre pays et qu'il descend rarement en dessous de 269€ en période de soldes.Leest la version entrée de gamme des P20 et P20 Pro, d'excellents smartphones commercialisés en début d'année. Reprenant le design de ses aînés plus haut de gamme, le Huawei P20 Lite se dote d'un écran IPS de 5.84? FHD+ avec une petite encoche.Il offre de bonnes performances grâce à son SoC Kirin 659 et 4 Go de RAM. Grâce aux, la batterie de 3000 mAh du petit smartphone lui offre une excellente autonomie.Huawei oblige, la qualité photo est au rendez-vous. Le double objectif de 16 + 2 MP à l'arrière permet de faire des clichés de bonne qualité pour immortaliser vos plus beaux moments. Si les autres smartphones de la gamme P20 restent inaccessibles pour vous, alors ce Huawei P20 Lite est le compromis idéal !