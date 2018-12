⚡ Bon Plan : Aspirateur Robot Intelligent Xiaomi à 245€

De grosses économies en vue

Un aspirateur intelligent au top !

Comparatif : les meilleurs objets connectés Depuis quelques années, l'idée de rendre son habitat « intelligent » connaît un intérêt croissant auprès du public.Un nombre croissant d'objets du quotidien sont concernés et cela crée des confusions.Faisons le point pour y voir clair.

Grâce à notre équipe Clubic Bons Plans, vous allez réaliser de belles économies pour les fêtes de Noël. Normalement commercialisé aux alentours de 370€,dédié au ménage passe àseulement sur Gearbest Notez qu'il s'agit ici de la première génération d'aspirateur-robot de la marque. Il n'en reste pas moins très efficace et fait partie des meilleurs de sa catégorie.On connait plus le chinoispour ses smartphones que pour ses accessoires d'entretien de la maison. La marque asiatique a pourtant su se faire un nom ces dernières années grâce à ses excellents aspirateurs autonomes.Son premier modèle a tout pour éclipser ses concurrents parfois plus onéreux. Il est doté d'un système laser de repérage et cartographie qui lui permet d'éviter les obstacles tout autour de lui. Avec sa brosse principale et la petite brosse latérale, il est en mesure d'aller chercher la poussière partout dans le domicile, même les coins les plus exigus.L'aspirateur robot intelligent de Xiaomi est de plus très endurant grâce à sa batterie de 5200 mAh qui lui permet de faire le ménage durant 2.5h environ. Une fois déchargé, il est capable de revenir seul à sa base pour remplir sa batterie. C'est donc un accessoire intelligent incontournable pour qui cherche à gagner du temps dans les tâches ménagères !