⚡ Bon Plan : iPad à 279€

L'iPad le plus abordable

Commercialisé officiellement à 358.40€ sur le site officiel, l'iPad peut se trouver bien moins cher ailleurs. En fouillant un peu sur la vaste Toile, on le trouve ainsi affiché àseulement sur Ebay La livraison est effectuée depuis les Pays-Bas et s'avère totalement gratuite. En cas de besoin, le retour est gratuit avec un remboursement sous 14 jours. Voici un deal qu'il serait dommage de rater, le prix de cette ardoise étant rarement aussi bas !Comme chaque année, Apple renouvelle son célèbre. Cette tablette de 9.7? offre de belles spécifications et tout le savoir-faire de la firme de Cupertino. L'écran IPS d'une définition de 2048 x 1536 px est l'un des meilleurs de sa catégorie. Et cette année, il devient compatible avec le stylet tactile Apple Pencil.La puce A10 Fusion couplée à- la toute dernière mouture du système mobile d'Apple - promet de belles performances. Si la reconnaissance faciale Face ID n'est pas au programme de cette tablette, elle n'en conserve pas moins le très efficace lecteur d'empreintes digitales Touch ID.En bref, si vous cherchez une tablette très efficace et relativement abordable, foncez sur cette offre !