⚡ Bon Plan : Barre de Son TaoTronics à 25.99€ avec le code FL8LOGRJ

Du bon son à petit prix

Cette barre de son est habituellement vendue pour une quarantaine d'euros mais avec cette réduction, vous pouvez en économiser une quinzaine. Ainsi, il vous suffit d'entrer ce code au moment de la validation de votre panier pour en profiter :. Maintenant, voici les possibilités offertes par ce produit.Il est possible de connecter presque tous les appareils à cette barre de son TaoTronics s'ils sont équipés d'un port jack 3,5mm ou d'un port USB. Ainsi, vous pouvez l'associer à votre smartphone ou même à une tablette, un ordinateur portable et un projecteur. Vos musiques et vos vidéos auront droit à un son optimal grâce à la puissance de la barre et à sa qualité sonore reconnue. De plus, des LEDs apporteront une petite ambiance supplémentaire lorsque vous écouterez vos morceaux.Cet exemplaire est également idéal au niveau de son design car il est peu encombrant. Vous pourrez ainsi le placer sans difficulté à côté de votre ordinateur ou de votre téléviseur. L'espace libre ne sera donc pas un problème.