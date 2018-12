⚡️ Bon Plan : SSD Kingston V300 240 Go à 33,99€

Rapide, solide et efficace

Comparatif : les meilleurs disques durs & SSD Le stockage interne n'a guère cessé de se miniaturiser et se déclinent à la fois en des modèles mécaniques et électroniques, adaptés à différents usages auprès du grand public. Nous vous aidons à y voir plus clair avec ce comparatif. Découvrez notre comparatif des meilleurs SSD et disques durs

Pour découvrir le SSDdisponible en ce moment à 33,99€, il faudra se rendre sur Ebay. Ce SSD bénéficie d'une garantie de trois ans, ainsi que d'un support technique gratuit de la part du constructeur.Le Kingston V300 est un SSD 2,5 pouces avec une capacité de stockage de 240 Go. Il possède une interface SATA III et il propose une vitesse de lecture maximale de 191 Mo/s, pour une vitesse d'écriture de 143 Mo/s. Le constructeur le décrit comme étant 10 fois plus rapide qu'un disque dur classique. Il est aussi très solide face aux chocs et aux vibrations.