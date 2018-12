🔥 Prolongation : forfait illimité B&YOU 40 Go à 9,99€/mois jusqu'au 2/01

It's B&You-tiful world

Vous devez commencer à connaitre la rengaine, mais un bon petit rafraîchissement de mémoire ne fait jamais de mal.Un forfait sans engagement, et dont le tarif est garanti "à vie", ce qui veut dire que vous n'aurez pas de mauvaise surprise une fois la première année passée.Pour le reste, sachez que cette offre est réservée uniquement aux nouveaux abonnés chez B&You, et Bouygues, et que vous devrez aussi débourser 10 euros supplémentaires à l'inscription afin de récupérer votre carte SIM. Toutefois, il s'agit là de forfaits sans engagement, que vous pourrez donc résilier à tout moment.Comme la grande majorité des forfaits actuels, cette offre vous permettra de bénéficier des appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine, ainsi que d'appels et SMS illimités depuis l'Europe et les DOM. Vous disposerez aussi d'une enveloppe de 40 Go pour votre consommation internet. Un bon stock de gigas, y compris pour les gros consommateurs d'internet mobile.Ce forfait vous permettra aussi de profiter de vos gigas lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM, vous disposerez ainsi de 4 Go à l'international. Que ce soit en France ou en Europe, nous vous invitons tout de même à consulter régulièrement votre solde pour éviter les mauvaises surprises, tout dépassement faisant augmenter la facture de manière significative.