⚡ Bon Plan : Xiaomi Mi Max 3 à 211€ avec le code GBMPOKIO

La patience a un prix... mais il est tout petit

Fait pour tenir sur les longues distances

Comme d'habitude avec GearBest, il faut se montrer patient en attendant la réception de la commande. Comptez entre 15 et 25 jours pour recevoir votre colis mais à un tel prix, vous n'aurez pas perdu votre temps. Ainsi, voici sans plus tarder le fameux code que vous devrez renseigner au moment de valider votre achat sur le site :Pour le reste, sachez que le Xiaomi Mi Max 3 est doté d'un écran 6,9 pouces, avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 636 octa-core à 1,8 GHz, de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage de 64 Go. Vous pouvez ajouter une carte microSD (jusqu'à 256 Go) pour obtenir plus de place. Au niveau photo et vidéo, le smartphone embarque une caméra arrière dotée de deux capteurs 12 mégapixels + 5 mégapixels. La caméra frontale possède de son côté un capteur 8 mégapixels.La batterie 5500 mAh offre une autonomie énorme à l'appareil lorsqu'il est totalement chargé. Pour un usage standard, comptez trois à quatre jours avant de tomber en rade. Vous retrouverez aussi les traditionnels capteurs d'empreintes digitales, gyroscope, accéléromètre ou encore capteur de lumière ambiante. Enfin, sachez aussi que le Xiaomi Mi Max 3 est équipé d'un port jack 3.5mm, ce qui est assez rare chez la concurrence et qui valait donc la peine d'être souligné.