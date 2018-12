⚡ Bon Plan : OnePlus 6 128 Go à 417€

L'un des meilleurs smartphones de l'année

Un smartphone haut de gamme à prix doux

Unanimement salué par la presse et ceux qui l'utilisent, le OnePlus 6 est incontestablement l'un des meilleurs smartphones de l'année 2018.Doté d'un processeur dernier cri Snapdragon 845 et de 8 Go de mémoire vive dans le modèle proposé par Gearbest, il se montrera particulièrement véloce, quelle que soit la tâche que vous lui assignerez.Grâce à son grand écran OLED de 6,28 pouces, vous profiterez comme jamais de vos contenus vidéo et de vos jeux préférés. Le tout, généreusement alimenté par une grande batterie de 3400mAh, qui assure au OnePlus 6 une autonomie de haute volée.OnePlus est connue depuis sa création en 2013 pour proposer des smartphones d'excellente facture sans l'étiquette tarifaire qui va habituellement avec.La marque a pris du galon, et s'impose désormais comme une alternative évidente à des constructeurs comme Apple ou Samsung. Grâce à des produits très performants, superbement finis et un réel appétit pour le design, OnePlus a toutes les chances de vous faire regretter vos précédents achats de smartphone plus onéreux.Pas encore convaincu ? Lisez notre test complet du OnePlus 6