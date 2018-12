Bon Plan : Pocophone F1 Red 64 Go à 266€

Il arrivera après noël mais ça reste un très beau cadeau !

Un super rapport qualité/prix

Cette belle réduction prendra fin le 24 décembre prochain vers 17h00. Cependant, vous remarquerez également sur la page de l'article que les stocks éligibles à cette offre sont assez réduits. Ainsi, ne laissez pas passer votre chance. Pour la France, les frais de port s'élèvent à 0,95€ et comptez entre 15 et 25 jours pour recevoir le smartphone chez vous. Maintenant, évoquons les caractéristiques du produit.Ce smartphone du géant chinois Xiaomi arbore un écran 6,18 pouces, dont la définition s'élève à 2246 x 1080 pixels. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 845 à 2,8 GHz, de 6 Go de mémoire vive et d'un espace de stockage de 64 Go. Un double capteur 12 mégapixels + 5 mégapixels est présent à l'arrière et un 20 mégapixels est situé à l'avant. Le Pocophone F1 fait aussi preuve d'une belle autonomie en tenant facilement deux jours pour un usage classique.Pour le reste, il est équipé des technologies habituelles comme d'un port USB Type-C ou encore d'un capteur d'empreintes digitales. Notez aussi qu'il embarque la fonctionnalité "Face ID", qui vous permet de déverrouiller le smartphone grâce à la reconnaissance faciale. Bref, un modèle performant à un prix très abordable.