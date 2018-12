🔥 Prolongation : les forfaits illimités RED by SFR 40Go et 60Go à prix cassés

Une offre RED-ondante

Ce n'est pas la première fois que nous évoquons ces promotions, mais il est toujours bon de rappeler les informations essentielles les concernant. Ces deux promotions donc, concernent les forfait sans engagements à 10 et 15 euros de RED by SFR, qui gagnent pour l'occasion un bonus internet augmentant le nombre de gigas inclus dans le forfait.Ces bonus sont garantis à vie, mais ces offres sont réservées aux nouveaux abonnés chez SFR. Sachez aussi qu'il vous faudra débourser 10 euros supplémentaires à l'inscription pour obtenir votre carte SIM.En sus de ces gigas surnuméraires, ces forfaits proposent des prestations assez habituelles sur des offres illimité. Vous disposerez ainsi d'appels, SMS et MMS illimités en France et vers de nombreuses destinations. Concernant les usages à l'étranger, sachez que vous pourrez utiliser votre forfait normalement dans certains pays, et disposerez d'une enveloppe supplémentaire s'élevant à 3 Go pour le forfait à 10 euros, et à 15 Go pour le forfait à 15 euros. Reste enfin à vous parler d'une dernière offre qui se poursuit actuellement, et qui concerne le forfait 50 Go pour 25 euros par mois. Un forfait qui arrive avec l'abonnement à RMC Sport, afin que vous puissiez profiter du meilleur du sport ou que vous soyez.Pour accompagner ses offres mobiles, RED nous gratifie aussi actuellement d'une promotion sur la RED Box, un abonnement internet à 20 euros par mois qui arrive avec de nombreux avantages gratuits jusqu'au 26/12. A commencer par le Debit Plus, qui vous permettra de bénéficier d'une connexion pouvant aller jusqu'à 1 Gb/s en débit descendant, et 200 Mb/s en débit montant. Cette offre étant sans engagement, vous pourrez la résilier quand bon vous semblera si vous n'êtes pas satisfait.Cet abonnement ne s'arrête pas là, et vous propose aussi de bénéficier d'appels illimités vers les fixes en France et plus de 100 destinations. Vous disposerez aussi d'appels illimités vers les mobiles grâce à l'option ad hoc qui vous est offerte dans le cadre de cette promotion. Pour le reste, sachez que vous pourrez découvrir tout un tas d'options supplémentaires , permettant d'accéder au chaines et bouquets de télévisions de SFR.