⚡ Bon Plan : Xiaomi Mi 8 64 Go à 328,52€

Vente flash sur le Xiaomi Mi 8

Spécifications techniques du Xiaomi Mi 8

Vous voulez acquérir l'un des meilleurs smartphones de 2018 ? Alors il va falloir faire très vite. Le site d'import chinois Gearbest réalise actuellement une vente flash pour lequi voit ainsi son prix baisser àjusqu'à 17h.Sachant qu'il est commercialisé à 499€ en France en temps normal, on ne peut que vous conseiller de foncer sur cette excellente affaire !Leest l'un des fleurons du célèbre constructeur chinois. Il embarque un écran AMOLED de 6.21 pouces de très belle qualité, malgré la présence d'une encoche. Doté d'un SoC Snapdragon 845 et de 6 Go de RAM, il assure dans toutes les tâches du quotidien.La partie photo n'est pas en reste, affichant de très bons clichés avec la possibilité de faire appel à un peu d'IA pour améliorer le tout. Ajoutez à ça une confortable batterie de 3300 mAh compatible avec la Quick Charge 4 et vous aurez un vrai petit monstre de puissance, hyper endurant et capable d'encaisser même les applications les plus gourmandes !