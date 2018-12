⚡️ Bon Plan : Forfait Cdiscount Mobile 30 Go à 2,99€/mois avec le code CD2019

Plus de 50€ d'économies

En temps normal,affiche son forfait mobile 30 Go à 12€/mois. Un prix proche de ce qu'on trouve chez SFR RED ou B&You.Mais pour les fêtes de Noël, l'enseigne d'e-commerce qui fait aussi office de MVNO baisse ses prix. Le forfait 30 Go passe ainsi àdurant les six premiers mois. Pour en profiter, rien de plus simple : il suffit d'utiliser le codelors de la souscription.Une fois les six premiers mois écoulés, le tarif repasse à 12€/mois. Vous aurez entre-temps réalisé pas moins de 54€ d'économies. Pas mal !s'est lancé dans la téléphonie mobile il y a quelques années seulement. L'opérateur virtuel qui s'appuie sur les réseaux Orange, SFR et Bouygues remporte un certain succès depuis son arrivée sur le marché.Il faut avouer que son forfait 30 Go est plutôt attractif. Il donne accès comme son nom l'indique à- avec un débit réduit au-delà. Ajoutez-y 3 Go de 3G+ en Europe et des appels/SMS/MMS illimités. Pour terminer, sachez que l'offre estL'ensemble est donc bien équilibré pour un forfait à seulement 12€/mois. Il faut juste compter 10€ pour l'achat de la carte SIM, l'activation étant effective en 48h environ.