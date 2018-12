⚡️ Bon Plan : Disque dur externe Seagate 5 To à 110€

Comparatif : les meilleurs disques durs & SSD Le stockage interne n'a guère cessé de se miniaturiser et se déclinent à la fois en des modèles mécaniques et électroniques, adaptés à différents usages auprès du grand public. Nous vous aidons à y voir plus clair avec ce comparatif. Découvrez notre comparatif des meilleurs SSD et disques durs

Une fois n'est pas coutume, nous sortons des frontières de France pour aller chercher une belle promo en Grande-Bretagne. Le disque dur externede 5 To y est vendu àenviron sur Amazon , contre 150€ en temps normal.Cette unité de stockage avec une belle capacité de 5 To au format 2.5 pouces est enfermée dans un élégant boîtier en métal. La connectique USB 3.0 assure des transferts rapides de vos photos, vidéos et documents. Vous pourrez ainsi garder en sécurité toutes vos données les plus précieuses.