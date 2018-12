⚡️ Bon Plan : SSD Crucial BX500 480 Go à 62,21€

Comparatif : les meilleurs disques durs & SSD Le stockage interne n'a guère cessé de se miniaturiser et se déclinent à la fois en des modèles mécaniques et électroniques, adaptés à différents usages auprès du grand public. Nous vous aidons à y voir plus clair avec ce comparatif. Découvrez notre comparatif des meilleurs SSD et disques durs

Qui ne connaît pas la marque? Reconnue dans le milieu du stockage, elle sait offrir un excellent compromis entre performances et prix sur tous ses disques, qu'ils soient de type HDD ou SSD.Leen est la preuve, proposant 480 Go de stockage avec des vitesses de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en lecture. Au format 2.5? et avec une connectique SATA 6 Gb/s, il trouvera sa place aussi bien dans votre PC portable qu'au sein d'une unité centrale en tant que disque secondaire. Une excellente affaire donc, sachant que son prix passe àseulement sur le site officiel de Crucial