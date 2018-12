⚡️ Bon Plan : Acer Chromebook CB5-312T à 323€

Parfait pour des parents et des grands-parents en plein apprentissage

Comparatif : découvrez les ordinateurs portables à posséder en 2018 Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Découvrez notre comparatif des meilleurs ordinateurs portables

Cet ordinateur 2-en-1 possède un écran tactile 13,3 pouces avec une définition de 1920 x 1080. Il est équipé d'un SSD 32 Go, de 4 Go de mémoire vive, d'une carte graphique Intel HD et d'un processeur MediaTek à 2,1 GHz. Il embarque aussi un port HDMI, un USB 3.0 et une batterie avec une autonomie d'environ 12 heures. C'est donc un modèle idéal pour les débutants qui n'ont pas besoin d'une machine très puissante pour se familiariser avec l'informatique. Le Chromebook est garanti pendant 2 ans et il est possible de payer en quatre fois.