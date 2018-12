🔥 Bon Plan : Ampoule intelligente Koogeek Compatible Alexa à 27,99€ avec le code HS6PRA9S

Ambiance boîte de nuit !

Une brillante idée

Comparatif : les meilleurs objets connectés Depuis quelques années, l'idée de rendre son habitat « intelligent » connaît un intérêt croissant auprès du public.Un nombre croissant d'objets du quotidien sont concernés et cela crée des confusions.Faisons le point pour y voir clair. Découvrez notre comparatif des meilleurs objets connectés

Si les frais de port sont gratuits en France métropolitaine, sachez tout de même que vous recevrez le produit après Noël. L'ampoule de la marque Koogeek affiche un prix de 35,99€, mais grâce au code qui va suivre, vous n'aurez à débourser que 27,99€. Sans plus attendre, voici le code qui vous fera faire des économies :. Sachez aussi qu'elle est garantie durant les 12 premiers mois.Cette ampoule intelligente profite d'une haute luminosité et possède 16 millions de couleurs. Vous pouvez l'allumer, l'éteindre, programmer son allumage ou bien contrôler plusieurs de ces ampoules via différents procédés. Il est ainsi possible d'opter pour l'application Apple HomeKit sur votre smartphone (uniquement via iOS) ou bien d'utiliser la reconnaissance vocale grâce à Alexa et Google Assistant. Après avoir tout configuré, vous pourrez donner des ordres en passant par Amazon Echo, Siri et Google Home.L'ampoule LED possède une puissance de 8 watts et 500 lumens de lumière. Sa durée de vie est très importante puisque, d'après le constructeur, elle s'élèverait à environ 25 000 heures. Enfin, il vous faudra impérativement passer par une connexion Wi-Fi pour paramétrer ce produit. Téléchargez ensuite l'application mobile KooGeek Home sur votre smartphone pour la contrôler à distance.