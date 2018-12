⚡️ Bon Plan : Pack PS4 500 Go + 3 jeux à 239€

Trois fois plus de fun !

Le bundle en question embarque bien évidemment une PS4 Slim avec un espace de stockage de 500 Go, une manette Dualshock 4, un câble HDMI et une oreillette micro mono. Ce n'est pas tout puisque trois exclusivités se sont également glissées dans ce bel emballage. Ainsi, les jeux de la gammeRatchet & Clank, Uncharted 4: A Thief's End et The Last of Us Remastered sont compris. Vous pourrez donc apprécier trois des meilleurs titres de la console. Notez que vous pouvez payer en quatre fois si vous le désirez.