🔥 Bon Plan : Xiaomi Mi 8 64 Go à 307€ avec le code GBMPKIJY

Une offre à saisir de toute urgence !

Xiaomi Mi 8 : l'un des meilleurs smartphones de 2018

Dans quelques heures, la promotion proposée par Gearbest ne sera plus valable. Quelle promotion nous direz-vous ? Il s'agit tout simplement de l'un des meilleurs prix jamais proposés pour le Xiaomi Mi 8 qui passe àsur Gearbest.Pour en profiter, il suffit de rentrer le codelors de la finalisation de votre commande. Mais il va falloir faire vite, cette réduction n'est valable que quelques heures seulement !On ne présente plus le. Il s'agit de l'un des meilleurs smartphones de 2018, offrant des prestations dignes des meilleurs haut de gamme pour un prix de milieu de gamme.Doté d'un écran OLED de 6.21? avec une définition Full HD+, il embarque le très performant Qualcomm Snapdragon 845 et 6 Go de RAM. De quoi faire tourner n'importe quel jeu ou application du Play Store sans aucun souci. Cerise sur le gâteau, Xiaomi propose des mises à jour régulières, ajoutant sans cesse de nouvelles fonctionnalités.Ajoutez à ça une bonne qualité photo, une reconnaissance faciale hypervéloce et une autonomie monstrueuse. Difficile de faire mieux pour moins de 310 !