🔥 Bon plan Noël : l’abonnement 3 ans à NordVPN à 2,60€ par mois

Fort au Nord

Need for Speed(test)

, et c'est pourquoi il est nécessaire non seulement de posséder une bonne « hygiène » en ligne, mais aussi, de requérir à des services spécialisés pour se protéger. Les VPN, ou Virtual Private Network, vous permettent non seulement de naviguer en toute sécurité sur le web en masquant votre adresse IP, ce qui empêchera géolocalisation et surveillance des sites que vous visitez, mais peuvent aussi crypter vos données pour plus de sécurité.Pour les fêtes de fin d'année, l'éditeur panaméen a décidé de vous faire un joli cadeau de Noël en baissant très largement le prix de son abonnement. En vous rendant sur leur site, vous pourrez en effet découvrir que l'abonnement 3 ans est passé à 107,65 $ au lieu de 430,20 habituellement. Une économie de -75% qui passera le coût mensuel à 2,99$ (ou 2,60€).Comme nous l'avons déjà précisé un peu plus haut, un VPN est là pour vous aider à masque votre adresse IP lorsque vous naviguez sur le web. Pour se faire, NordVPN vous propose près de 5200 serveurs répartis à travers le monde, y compris des serveurs peer to peer pour accélérer vos téléchargements. Pour ne rien gâcher, l'intégralité des serveurs propose des débits très élevés, comme le prouve le badge " Speedtest Recommended " reçu par la firme, et que nous avons pu confirmer lors de notre propre test La présence de serveurs autour du monde vous permettra aussi de contourner le géoblcage de nombreux sites (streaming essentiellement) pour accéder à vos contenus y compris depuis l'étranger. Simple à installer, l'application NordVPN est compatible avec la plupart des appareils (ordinateurs ou mobiles) et vous pourrez connecter jusqu'à six appareils pour assurer une protection totale de vos données grâce au cryptage de niveau militaire utilisés par NordVPN. Enfin, sachez que vous pourrez bénéficier d'une assistance 24h/24 et 7j/7 en cas de pépin.