⚡ Bon Plan : OnePlus 6 64 Go à 355€

Oui, il est de retour !

Content de te revoir OnePlus 6 !

La réduction s'achèvera le 24 décembre prochain, juste avant de fêter noël. Environ 300 appareils sont mis à disposition par GearBest, donc il va falloir être réactif pour s'emparer de ce modèle. Vous n'aurez à débourser que 355,13€ au lieu de 500€. La livraison est gratuite en France mais comptez un délai assez important avant de recevoir votre beau smartphone.Ce mobile est équipé d'un écran 6,28 pouces, dont la définition est de 2280 x 1080 pixels. Son espace de stockage est bien évidemment de 64 Go et vous retrouverez à bord un processeur Qualcomm Snapdragon 845 à 2.8 GHz. N'oublions pas non plus de mentionner les 6 Go de mémoire vive. La caméra arrière embarque deux capteurs 16 mégapixels + 20 mégapixels, contre 16 mégapixels pour l'appareil frontal. L'ensemble tournant sur le système d'exploitation OxygenOS.Enfin, il possède les fonctions habituelles comme le capteur d'empreintes digitales, la résistance aux éclaboussures (pas d'étanchéité totale) et une autonomie d'environ 13 heures. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour ce OnePlus 6 qui n'en finit plus de squatter les bons plans de Clubic.