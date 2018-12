🔥 Bon Plan : iPhone X 64 Go à 777€

Cet iPhone X avec un espace de stockage de 64 Go, arbore un écran OLED 5,8 pouces, dont la définition est de 2436 x 1125 pixels. Il est équipé d'un processeur A11 Bionic et d'une batterie de 2900 mAh. Il possède un appareil photo dorsal de 12 mégapixels + 12 mégapixels et d'un frontal de 7 mégapixels. Vous pouvez bien évidemment enregistrer vos vidéos en 4K. Pour terminer, précisons aussi qu'il est étanche.