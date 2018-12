🔥 Forfait Sosh illimité 50 Go à 9,99€ par mois jusqu’au 24/12

Une formule sans Sosh-i

Avec cette nouvelle extension, l'offre portant sur ce forfait 50 Go à 9,99 euros par mois atteindra un bon mois de réduction consécutive, et vous n'aurez donc plus aucune excuse si jamais vous n'avez pas encore craqué. Et avec une réduction de près de 15 euros par mois pendant toute la première année, vous auriez franchement tort de ne pas franchir le pas.Il existe toutefois plusieurs restrictions à connaître avant de vous lancer. Pour commencer, cette offre est strictement limitée aux nouveaux abonnés chez Sosh (et chez Orange en général). Ensuite, sachez que le tarif proposé par cette offre, même si elle est sans engagement, n'est valable que les 12 premiers mois. Au-delà de ce délai, vous devrez payer le tarif initial de ce forfait, soit 24,99 euros par mois. Dernière chose à savoir, cinq euros vous seront demandés à l'inscription afin d'obtenir votre carte SIM.Comme la grande majorité des forfaits, ce forfait Sosh à 9,99 euros par mois nous propose de découvrir Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine comme à l'étranger, ce qui comprend l'Europe et les DOM, mais aussi, l'Andorre, la Suisse, les Etats-Unis et le Canada. Un petit plus fort sympathique qui fera plaisir aux baroudeurs.Pour le reste, vous aurez accès à une enveloppe de 50 Go pour vous connecter à la 4G d'Orange. Un bon paquet de data donc, sur l'un des meilleurs réseaux disponibles sur le marché si l'on en croit l'ARCEP . Pour ne rien gâcher, et toujours pour faire plaisir aux voyageurs, cette enveloppe sera entièrement utilisable à l'étranger, dans les même conditions que le forfait téléphonique.