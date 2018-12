🔥 RED by SFR : les promos sur les forfaits 4G illimités à 10€ et 15€ se terminent ce lundi

RED is not dead

Rappelons à nos lecteurs que ces deux forfaits, qui ont été récompensés sur notre comparatif des meilleurs forfaits en ligne , offrent les appels, SMS et MMS illimité en France métropolitaine, ainsi que vers certaines destinations à l'international. En outre, et c'est ce qui fait leur principal intérêt, ces derniers proposent des enveloppes data qui devraient ravir plus d'un utilisateur d'Internet mobile. L'offre à 10 euros, qui inclue habituellement 1 Go, passe grâce à un bonus internet à 40 Go, tandis que la formule à 15 euros passe pour sa part de 15 Go habituels à 60 Go. A noter que ces deux formules sont seulement proposées aux nouveaux abonnés RED By SFR, et que 10 euros vous seront demandés pour obtenir votre nouvelle carte SIM.Le reste de l'offre est somme toute assez classique, avec un enveloppe de 15 Go pour le forfait à 15 euros pour le roaming à l'étranger, et 3 Go pour l'offre à 10 euros. Pour les amateurs de football et de Champions League, une troisième offre à 25 euros par mois vous permettra de bénéficier des services RMC Sport ainsi que d'une enveloppe Internet de 50 Go, autant dire que vous ne manquerez aucun match européen cette saison !