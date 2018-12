Bon Plan : Honor 9 Lite - 32 Go à 149,99€

C'est un Honor de vous rencontrer !

Des facultés et un prix Honorables

Comme à son habitude, Cdiscount propose un paiement en quatre fois. Vous devrez ainsi débourser 38,42€ au moment de passer la commande puis 38€ chaque mois. Le produit est garanti pour une durée de deux ans si jamais il est victime d'un dysfonctionnement. Son prix était à la base une de ses principales qualités et cette promotion vient encore accroître sa compétitivité sur le marché. Maintenant, place aux caractéristiques techniques du mobile.Le Honor 9 Lite est équipé d'un écran 5,65 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Il embarque aussi un processeur Kirin 659 à 2,36 GHz, 3 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 32 Go (sans blague !). Bien entendu, il peut accueillir une carte microSD pour gagner des gigas supplémentaires. Au dos, il possède un double capteur 13 mégapixels + 2 mégapixels. En frontal, vous aurez droit au même double capteur qu'à l'arrière de l'appareil.Vous l'aurez compris, ce Honor 9 Lite fait le travail malgré son prix extrêmement accessible. Son design est soigné, il est confortable à prendre en main et il profite d'une excellente qualité d'affichage. Un grand bravo à lui !