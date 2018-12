Bon Plan : Xiaomi Mi Mix 2S à 306€ avec le code GBMPKBG36

C'est tous les jours noël avec Xiaomi

Il ne fait pas les choses à moitié

Actuellement, le Xiaomi Mi Mix 2S est accessible pour 337,40€. Vous pouvez vous le procurer pour encore moins cher, soit à 306€, via le code suivant :. La livraison est gratuite en France mais comptez un délai assez long avant d'avoir votre exemplaire entre les mains. Vous le recevrez ainsi entre 15 et 25 jours après avoir passé votre commande. Votre noël sera donc un peu en retard... mais l'important, c'est de se faire plaisir !Pour ce qui est du Xiaomi Mi Mix 2S, il profite d'un écran 5,99 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Il possède un processeur Snapdragon 845 à 2,8 GHz, une mémoire vive de 6 Go et un espace de stockage de 64 Go. Au dos, il embarque deux capteurs 12 mégapixels et un 5 mégapixels en frontal. L'enregistrement vidéo est compatible avec la 4K et son autonomie est d'environ une journée lors d'une utilisation intensive.Ce modèle vendu par GearBest opte pour un coloris blanc du plus bel effet. En plus de toutes les qualités citées précédemment, le smartphone est bien évidemment pourvu d'un capteur d'empreintes digitales et des tous les équipements attendus sur un mobile (pas de port jack à l'horizon hélas). Bref, le Xiaomi Mix Mix 2S a tout pour vous plaire.