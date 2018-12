⚡️ Bon Plan : Google Pixel 3 64 Go à 659€

Pour la première fois cette année,aura lancé ses smartphones Pixel en France. Une bonne nouvelle tant les performances sont au rendez-vous sur le. Avec un écran OLED de 5.5? et un SoC Snapdragon 845 épaulé par 4 Go de RAM, ce smartphone bénéficie de toute l'expertise de Google qui nous offre un excellent terminal sous Android 9.0 Pie. De plus, le Pixel 3 est l'un des meilleurs photophones du marché.Vendu au prix officiel de 859€ en temps normal, le Google Pixel 3 passe àchez Darty . C'est l'occasion idéale pour craquer et mettre un beau cadeau au pied du sapin !