🔥 Bon Plan : Amazon Echo 2 à 69,99€

L'enceinte connectéefait son grand retour avec une seconde génération plus puissante et plus élégante. Grâce à l'assistant vocal Alexa, obtenez des informations utiles ou contrôlez les objets connectés de votre Smart Home. Avec son subwoofer de 63 mm et son tweeter de 16 mm, l'enceinte américaine n'a pas à rougir face à ses concurrentes en nous offrant un son de bonne facture.Normalement commercialisée à 99.99€, l'Amazon Echo 2 passe àpour les fêtes de Noël, soit une belle économie de 35€. Merci la team Clubic Bons Plans !