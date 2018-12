🔥 Bon Plan : L'abonnement Shadow à 30 euros par mois à vie

180€ d'économies par an !

Shadow, le PC gaming dématérialisé

En voilà une bonne affaire : l'abonnement au service de PC dématérialisé Shadow passe en ce moment àau lieu de 44.95€/mois. Cette baisse de prix vous fera ainsi économiser pas moins de 180€/an !La seconde bonne nouvelle, c'est que le prix réduit reste fixe. Vous n'aurez donc pas d'augmentation tarifaire à prévoir à l'avenir. Et cerise sur le gâteau, le jeu Trackmania Stadium est offert.Mais au fait, c'est quoi exactement? Il s'agit d'un service de PC dématérialisé unique en son genre. C'est comme posséder chez soi un PCsurpuissant, mais sans aucune tour. En effet, tout passe par une connexion Internet.Une fois souscrit au service Shadow, vous pourrez vous connecter à une machine de jeu à distance via le boitier dédié. De votre côté, vous n'aurez besoin que d'un PC ou un Mac, voire un smartphone ainsi qu'une connexion Internet solide - la fibre est idéale.Une fois tout en place, vous pourrez jouer ou travailler sur une interface Windows 10 tout ce qu'il y a de plus classique. Les machines distantes sont régulièrement mises à jour de façon transparente, que ce soit du côté matériel ou logiciel.Pour en savoir plus sur Shadow, nous vous invitons à lire notre essai de ce service très prometteur qui permet au final de jouer correctement sans exploser le budget !