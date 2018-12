⚡️ Bon Plan : Samsung Galaxy Note 9 à 589€

Design, performances, écran... il est presque parfait !

Ce Samsung Galaxy Note 9 est équipé d'un écran Super AMOLED 6,4 pouces avec une définition de 2960 x 1440 pixels. Il embarque un processeur Exynos 9810 à 2,7 GHz, 6 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go. Vous pouvez y ajouter une carte microSD si vous avez besoin de plus de place. L'appareil photo dorsal profite d'un double capteur 12 mégapixels et le capteur frontal pointe de son côté à 8 mégapixels. L'appareil peut enregistrer les vidéos en 4K et il possède un port USB Type-C.Le Galaxy Note 9 profite aussi d'une autonomie très convaincante d'environ une journée et demi grâce à sa batterie 4000 mAh. C'est donc un smartphone exceptionnel qui s'offre à vous. Il possède un magnifique écran, un design propre, un espace de stockage conséquent et des performances optimales sur le long terme. Le port jack est même de la partie, ce qui est une observation des plus rares chez les derniers portables en date.En ce moment, comptez environ une quinzaine de jours pour recevoir votre produit une fois la commande passée. Les frais de port sont gratuits en France et eBay propose le remboursement sous 30 jours en cas de problème.